Milan Femminile, Kosovare Asllani premiata in Kosovo con la medaglia del Presidente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La calciatrice rossonera Kosovare Asllani, simbolo del calcio femminile europeo, è stata premiata in Kosovo, suo paese di origine nonostante i natali e la nazionalità svedesi, con al "Presidential medal of merits" per il suo contibuto e i suoi traguardi raggiunti nello sport soprattutto in campo sociale e per l'uguaglianza. A margine dell'evento Asllani ha anche partecipato a un evento Unicef e ha incontrato delle giovani calciatrici.