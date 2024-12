Milan Femminile, Nadim sul derby di Milano a San Siro: "Ero emozionata e orgogliosa di essere su quel campo"

Nadia Nadim, classe 1988, attaccante del Milan Femminile, nel weekend appena trascorso ha siglato il pareggio nel derby di campionato contro l'Inter disputato sul prato del 'Meazza'. "Ero davvero emozionata ma anche orgogliosa di essere su quel campo - racconta a La Repubblica -, a giocare davanti ai nostri tifosi, con la maglia celebrativa della mia squadra, il Milan, con una storia così importante e piena di trionfi. Insomma, ero eccitata ma, allo stesso tempo, preoccupata sapendo di dover degnamente portare avanti una tradizione così importante. Ero in un frullatore di sensazioni positive e stimolanti".

La Nadim, nata ad Herat in Afghanistan, riserva poi alcune parole sul suo paese natale: "Ho una irriducibile speranza che torni la luce su un luogo dove oggi regna l’oscurità, soprattutto per le mie sorelle, le donne afgane. Non bisogna mai perdere la speranza che questo possa accadere. Porto sempre con me questo sogno che le ombre si dissolvano. Alle donne afgane vorrei dire che la speranza è l’unica cosa che non vi potranno mai togliere".

Infine un pensiero sul futuro: "Spero di andare avanti nei miei studi di medicina, di diventare una brava chirurga e di rendermi utile da qualche parte nel mondo. Il sogno sarebbe tornare a farlo in Afganistan, ma se così non sarà, andrò in un altro Paese. Voglio aiutare e mostrare agli altri empatia e gentilezza, doti che sono necessarie per costruire un mondo più giusto, dove tutti siano rispettati, soprattutto le donne"