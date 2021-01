Il Milan Femminile ha ottenuto un’importante vittoria sulla Florentia per 1-2 grazie alla doppietta di Valentina Giacinti. Per la prima volta nella loro storia, le rossonere di mister Maurizio Ganz, escono con i 3 punti dal campo della Florentia. Nei 2 precedenti giocati in trasferta contro la squadra toscana, il Milan Femminile aveva ottenuto un pareggio e una sconfitta.