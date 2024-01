Milan Femminile, Semplici ceduta a titolo definitivo alla Pavia Academy SSD

vedi letture

Giulia Semplici lascia il Milan Femminile e si trasferisce a titolo definitivo alla Pavia Academy SSD. Prodotto del settore giovanile milanista, in estate era entrata a far parte della prima squadra, ma nella prima parte di stagione non ha giocato nemmeno un minuto e così ora per lei inizierà una nuova avventura.

Ecco il comunicato ufficiale del Milan sulla cessione del giovane difensore classe 2004: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Giulia Semplici a Pavia Academy SSD. Il Club augura a Giulia le migliori soddisfazioni sportive per il prosieguo della sua carriera professionale".