Milan Femminile, sogno Boquete per l'attacco: le ultime

Nei giorni scorsi il tecnico del Milan Maurizio Ganz aveva parlato di due ultimi acquisti per rinforzare la rosa rossonera e dare l’assalto al titolo. Uno dei due nomi è quello di Julia Simic del West Ham, per cui si attende solo l’annuincio, mentre per l’altro nome solo oggi sono uscite indicrezioni importanti. Il Milan infatti, secondo Cartellino Rosa, avrebbe messo nel mirino la spagnola Veronica Boquete, classe ‘87, vera e propria icona del calcio iberico – e non solo – che milita attualmente nelle Utah Royals, club della massima divisione statunitense, e che in passato ha vestito maglie importanti come quelle di Chicago Red Stars, Portland Thorns, Francofore, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Beijing Phoenix.