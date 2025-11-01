MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate
Oggi alle 15 il Milan Femminile sarà impegnato contro la Lazio nella gara valida per la 4^ della Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate (non ci sarà nemmeno Koivisto che non sarà della partita per motivi personali):
Babb: in riabilitazione per intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro
Grimshaw: problema muscolare al bicipite femorale sinistro
Soffia: problema muscolare flessore destro
Sorelli: in riabilitazione per intervento per frattura perone
Stokic: in riabilitazione da intervento chirurgico caviglia
Zanini: riabilitazione post ricostruzione crociato sinistro
