MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate
Oggi alle 14:13Il Milan Femminile
di Enrico Ferrazzi
fonte Antonio Vitiello

Oggi alle 15 il Milan Femminile sarà impegnato contro la Lazio nella gara valida per la 4^ della Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate (non ci sarà nemmeno Koivisto che non sarà della partita per motivi personali): 

Babb: in riabilitazione per intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Grimshaw: problema muscolare al bicipite femorale sinistro

Soffia: problema muscolare flessore destro

Sorelli: in riabilitazione per intervento per frattura perone

Stokic: in riabilitazione da intervento chirurgico caviglia

Zanini: riabilitazione post ricostruzione crociato sinistro