Serie A Women, i risultati della 1^ giornata: il Milan Femminile ha vinto 2-1 in casa del Genoa
Nel week-end si è giocata la prima giornata della Serie A Women: il Milan Femminile ha vinto in rimonta 2-1 in casa del Genoa grazie alle reti di Ijeh e Koivisto.
Ecco tutti i risultati della prima giornata di Serie A Women:
Inter-Ternana Women 4-0
10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)
Roma-Parma 4-0
9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni
Napoli Women-Fiorentina
75' Floe
Sassuolo-Juventus 0-0
Como Women-Lazio 1-2
68' Le Bian (L), 79' Piemonte (L), 89' Bernardi (C)
Genoa-Milan 1-2
45' Sondergaard (G), 84' Ijeh (M), 90+7' Koivisto (M)
Questa invece la classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli 3, Juventus Women 1, Napoli 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma 0, Ternana 0
Il Milan Femminile
