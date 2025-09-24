MN - Milan Women, una rosa giovane guidata da Suzanne Bakker. L'obiettivo è diventare un top club europeo

vedi letture

Il Milan Women si appresta ad iniziare il suo campionato di Serie A: il primo impegno della rossonere allenate da Suzanne Bakker sarà in casa del Genoa il prossimo 5 ottobre. Quella che è da poco iniziata è una stagione molto importante per il club di via Aldo Rossi che ha un obiettivo ben preciso anche per quel che riguarda il calcio femminile: l’obiettivo della dirigenza ed in particolare di Elisabet Spina, Head of Women Football, è quello di diventare presto un top club europeo. E proprio per questo la società milanista sta investendo tanto sotto questo punto di vista, come per esempio nella ristrutturazione della Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara.

Per quanto riguarda la rosa del Milan Women, se prima c’era una squadra composta soprattutto di calciatrici esperte, adesso c’è un gruppo di calciatrici giovani che vogliono vincere per il Milan, come Giorgia Arrigoni, il migliore prodotto del settore giovanile rossonero. Il club è riuscito a mantenere l’11 titolare della scorsa stagione, nonostante siano arrivate proposte dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti per alcune di loro. Nella rosa sono state poi inserite alcune giocatrice di qualità.

In panchina ci sarà per il secondo anno consecutivo Suzanne Bakker: arrivata al Milan nell'estate 2024, nella sua prima stagione ha guidato la squadra al quinto posto in classifica, con un bel rendimento nella Poule Scudetto, contraddistinto dalla crescita di un gruppo giovane ed emergente. La sua squadra giocherà con il 4-3-3 e le cose che chiede alle sue ragazze sono piuttosto semplici: essere competitive, essere fiduciose, entusiasmo ed alta intensità.

