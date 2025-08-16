Serie A Women's Cup, il programma della prima giornata: domenica 24 agosto Milan-Sassuolo

Il sito della FIGC riporta il programma della prima giornata della Serie A Women's Cup:

"Agosto è il mese in cui nasce la Serie A Women's Cup, e da oggi le 12 protagoniste e tutti i tifosi conoscono il programma della prima giornata della fase a gironi. La prima edizione della Serie A Women's Cup si aprirà venerdì 22 agosto alle 18.30 con Genoa-Inter e Ternana Women-Roma, partite anticipate al venerdì visti gli impegni in UEFA Women's Champions League di nerazzurre e giallorosse nella settimana successiva; alle 20.30, invece, palcoscenico d'eccezione per l'esordio delle campionesse d'Italia della Juventus, che debutteranno nel girone A contro il neopromosso Parma allo stadio 'Ennio Tardini', che ha già ospitato gare della squadra femminile gialloblù, nonché la Supercoppa Femminile del novembre 2022 vinta dalla Roma ai rigori sulla Juventus e, più di recente, la sfida di UEFA Women's Nations League tra Italia e Svezia.



"L'apertura di un grande stadio come il Tardini già dalla prima giornata di Women's Cup è una bellissima notizia - le parole della presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Il Parma, in questi anni, ha dimostrato di essere una società ambiziosa e con un grande seguito per la squadra femminile, e sono sicura che venerdì 22 agosto vivremo la prima grande serata di una stagione che si annuncia entusiasmante".



Sabato 23 agosto si giocheranno Fiorentina-Como Women e Lazio-Napoli Women. Domenica 24, infine, Milan-Sassuolo.



Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli sulla trasmissione televisiva delle partite.

La seconda giornata si giocherà il 6 e il 7 settembre, la terza il 13 e il 14 settembre, con semifinali in sede unica tra il 24 e il 25 settembre e finale nella medesima sede tra il 27 e il 28 dello stesso mese. Accederanno alla Final Four le prime classificate dei tre gironi e la migliore seconda.

Girone A

Parma-Juventus (venerdì 22, ore 20.30)

Lazio-Napoli Women (sabato 23, ore 20.30)

Girone B

Genoa-Inter (venerdì 22, ore 18.30)

Fiorentina-Como Women (sabato 23, ore 18.30)

Girone C

Ternana Women-Roma (venerdì 22, ore 18.30)

Milan-Sassuolo (domenica 24, ore 20.30)".