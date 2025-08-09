Milan Femminile-Fiorentina: ecco dove vedere live l'amichevole di domani

Domani alle 18, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, il Milan Femminile giocherà un'amichevole contro la Fiorentina, match che sarà visibile su Milan TV e su AC Milan Official App: "Nuovo appuntamento con i nostri colori su AC Milan Official App: dopo il successo sul Glasgow Rangers le rossonere di Suzanne Bakker tornano in campo per sfidare la Fiorentina in un'amichevole che precederà l'esordio ufficiale nella nuova Serie A Women's Cup. La partita sarà in diretta sulla nostra App, dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, domenica 10 agosto alle 18.00.

Uno streaming gratuito sulla nostra applicazione, aperto a tutti gli iscritti a MyMilan: un'occasione imperdibile per seguire nuovamente le rossonere dopo la sfida della scorsa settimana, la cui differita integrale è disponibile sempre su AC Milan Official App. Fiorentina-Milan femminile sarà live anche su Milan TV, disponibile come di consueto su DAZN, Prime Video e Sky" riporta il sito ufficiale rossonero