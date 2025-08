Oggi alle 17 Milan Femminile-Glasgow Rangers: ecco dove vedere la gara

Il Milan Femminile sarà impegnato oggi, sabato 2 agosto, alle 17 nell'amichevole contro le scozzesi del Glasgow Rangers. Come riferisce il sito ufficiale rossonero, la gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e Milan TV: "Tornano in campo le rossonere, dopo il triangolare di Dübendorf con Zurigo e Norimberga. La formazione di Bakker è pronta ad affrontare le scozzesi del Glasgow Rangers, in un match amichevole che si disputerà al Centro Sportivo Cesare Guzzi di Coccaglio. La partita sarà in diretta su AC Milan Official App e Milan TV, appuntamento per sabato 2 agosto alle ore 17.00.

Uno streaming gratuito sulla nostra applicazione, aperto a tutti gli iscritti a MyMilan: sarà l'occasione per valutare la condizione della squadra, a tre settimane dall'esordio in Women's Cup (contro il Sassuolo), e vedere all'opera i nuovi acquisti".