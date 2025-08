Milan Femminile, Van Dooren si racconta: "Sono una centrocampista creativa"

Kayleigh Van Dooren, nuova centrocampista del Milan Femminile, arrivata a titolo definitivo dal Twente, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Ho percepito subito la grandezza del club, in una bellissima città, e sono molto contenta di iniziare, di incontrare la squadra e assimilare tutte queste novità.

Penso di essere una centrocampista creativa con buon qualità tecniche, che sa calciare in porta e che segna tanti gol. Ho un buon tempismo nell'attaccare lo spazio e so giocare tra le linee. Quando la difesa avversaria è schierata, mi piace provare soluzioni creative per trovare spunti di gioco, cercare e ataccare gli spazi e trovare con le compagne il modo di rompere la linea difensiva avversaria.

In Olanda ho lottato per lo scudetto ogni anno e ho imparato moltissimo in termini di esperienza: quali elementi ti fanno vincere il campionato e quali no. Penso di portare qui la mia esperienza e credo sia l'unità del gruppo che ti porta a vincere, la voglia di correre l'una per l'altra e di correggere gli errori reciproci. Penso che ti renda più molto più forte rispetto ad 11 individui.

Non vedo l'ora di scendere in campo, allenarmi con la squadra, conoscere tutte le mie nuove compagne e competere in partita".