Milan Femminile sconfitto dalla Fiorentina in amichevole: 3-1 le viola

Questo il commento, la cronaca e il tabellino dell'amichevole di ieri tra il Milan Femminile e la Fiorentina pubblicati dal sito ufficiale del club rossonero: "Finisce con una sconfitta il primo test "italiano" dell'estate delle rossonere: al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia il Milan femminile va ko per mano della Fiorentina in quella che ormai è una classica del calcio femminile. In Toscana finisce 3-1 per le viola, un punteggio che punisce eccessivamente la squadra di Bakker, apparsa convincente soprattutto in un primo tempo concluso meritatamente avanti grazie al quarto gol in questo precampionato di Evelyn Ijeh. Nei secondi 45' i gol della rimonta avversaria, la doppietta di Bonfantini e il tris firmato da Janogy.

Nonostante il risultato vi sono delle indicazioni positive per la nostra allenatrice, in quella che può catalogarsi come una prova generale in vista dell'esordio ufficiale previsto tra due settimane. Sempre privo delle azzurre Giuliani e Piga - ma anche senza le diverse giovani che avevano integrato il gruppo nelle prime uscite estive - il Milan ha tenuto bene il campo contro un'avversaria di livello, pure con diverse novità tattiche, come Cesarini a lungo schierata nell'inedita posizione di difensore centrale. Da sottolineare l'esordio dell'ultima arrivata, l'olandese Kayleigh van Dooren, in campo negli ultimi 25'. Adesso il focus si sposta verso l'esordio in Women's Cup, domenica 24 contro il Sassuolo.

LA CRONACA

Partita poco vivace in avvio anche a causa del gran caldo, nei primi 20' si segnala una respinta reattiva di Estévez sul tentativo di Catena al 3' e un appoggio di Koivisto per Ijeh al 19', spazzato provvidenzialmente dalla difesa viola. Al 23' arriva, un po' a sorpresa, il vantaggio rossonero: recupero in fase avanzata di Renzotti, assist per Ijeh che batte Fiskerstrand in uscita con un tocco sotto. Il gol galvanizza il Milan che genera altre due occasioni importanti con Renzotti al 28' (Færge spazza sulla linea) e al 33', con la parata del portiere avversario. Squillo della Fiorentina al 38', con Catena che colpisce la traversa in rovesciata, Estévez sicura sulla ribattuta di Dellaperuta.

Un cambio al 45' per Bakker - Donolato per Koivisto - mentre mescola di più le carte Piñones-Arce con diversi ingressi al rientro in campo, su tutti quelli di Bonfantini e Janogy. Precisazione importante, perché sono le due sostituzioni che cambiano il match. Tra il 51' e il 59' l'azzurra firma una doppietta a stretto giro per ribaltare il risultato: prima uno splendido sinistro a giro imparabile per Estévez, poi una girata in area che finisce in rete con l'aiuto del palo. Il Milan prova a reagire, in particolare con la vivacità della giovane Appiah, ma al 74' ancora Bonfantini recupera in fase avanzata e serve Janogy per il 3-1 Fiorentina. Finale con le viola in inferiorità numerica per un infortunio all'ex rossonera Longo, il Milan attacca ma il punteggio non cambia: finisce 3-1.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 3-1

FIORENTINA (3-4-2-1): Fiskerstrand (1'st Bettineschi); Færge, van der Zanden, Filangeri; Severini (1'st Tryggvadóttir), Cherubini (1'st Curmark), Wijnants (1'st Lombardi), Bredgaard (32'st Bedini); Catena (1'st Bonfantini), Woldvik (1'st Janogy); Dellaperuta (17'st Longo). A disp.: Cetinja. All.: Piñones-Arce.

MILAN (4-3-3): Estévez; Koivisto (1'st Donolato), de Sanders, Cesarini, Keijzer; Cernoia, Mascarello (19'st van Dooren), Grimshaw (19'st Sorelli); Renzotti, Ijeh (14'st Appiah), Dompig. A disp.: Tornaghi. All.: Bakker.

Arbitro: Bonaventura Corti di Prato.

Gol: 23' Ijeh (M), 6'st e 14'st Bonfantini (F), 29'st Janogy (F)".