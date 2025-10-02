Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di ottobre

Questi gli impegni ad ottobre del Milan Femminile riportati dal sito ufficiale rossonero:

"PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Archiviata l'esperienza, pesantemente condizionata da numerosi infortuni, in Women's Cup, dopo settimane di lavoro intenso alla PUMA House of Football le rossonere di Bakker sono pronte a mettersi in gioco in un campionato sempre più competitivo e impegnativo. L'esordio è inedito, sul campo del neopromosso Genoa, prima di due grandi classiche: la Roma - già affrontata a settembre in coppa - e la Fiorentina, incrociata in estate in amichevole. Un inizio decisamente stimolante per un gruppo giovane e ambizioso.

SERIE A WOMEN

1ª giornata, Genoa-Milan, domenica 5 ottobre alle 15.00 (DAZN) - Impianto Sportivo La Sciorba, Genova

2ª giornata, Milan-Roma, domenica 12 ottobre alle 12.30 (DAZN) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC)

3ª giornata, Fiorentina-Milan, 18 o 19 ottobre ore TBC (DAZN, ev. Raisport) - Stadio Curva Fiesole (Viola Park), Bagno a Ripoli (FI)".