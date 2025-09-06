Serie A Women's Cup, 2ª giornata: oggi gioca il Milan Femminile
In questo weekend si gioca la seconda giornata della Women's Cup. Di seguito il programma, con le rossonere impegnate questo pomeriggio.
SERIE A WOMEN'S CUP, 2ª GIORNATA
Sabato 6 settembre
Ore 15:00 - Roma-Milan
Ore 18:00 - Inter-Fiorentina
Domenica 7 settembre
Ore 15:00 - Juventus Lazio
Ore 15:00 - Napoli Women-Parma
Ore 17:30 - Sassuolo-Ternana
Ore 20:30 - Como Women-Genoa
Classifica Gruppo A
Juventus 3
Lazio 3
Napoli 0
Parma 0
Classifica Gruppo B
Fiorentina 3
Inter 3
Genoa 0
Como Women 0
Classifica Gruppo C
Sassuolo 3
Roma 3
Milan 0
Ternana 0
Il Milan Femminile
