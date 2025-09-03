Milan Femminile, Giuliani: "Mi piacerebbe arrivare in Champions con questa squadra"

In vista della seconda giornata della Serie A Women's Cup, nella quale il Milan Femminile affronterà la Roma, Laura Giuliani, portiere rossonero, ha dichiarato a Sky: "Stiamo bene, abbiamo utilizzato le due settimane di pausa per ritrovare un po' di vibes, l'entusiasmo e i nostri dettami di gioco: non vediamo l'ora sia sabato per poter giocare. La Roma è una squadra forte, compatta, che fa del gruppo la sua forza, ma noi dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri punti di forza, per migliorarci e andare a colmare qualche errore e qualche gap che si era visto nella sfida contro il Sassuolo.

I principi di gioco sono sempre gli stessi, dobbiamo solo consolidare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e stiamo lavorando per farlo, stiamo concentrando tutte le nostre energie sul lavoro per crescere nel mantenere il controllo del gioco, il positional game tanto caro alla nostra allenatrice Suzanne Bakker, e stiamo vedendo tanti benefici e tanta crescita anche con le nuove calciatrici arrivati. Il mio ricordo più bello al Milan? Il ricordo più bello è quello legato al mio arrivo, passare al club della mia infanzia e tornare a Milano per me è stata una gioia immensa. Ma spero adesso di togliermi altre soddisfazioni, mi piacerebbe arrivare in Champions con questa squadra" riporta tuttomercatoweb.com.