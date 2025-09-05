Serie A Women, il programma della prima giornata: Genoa-Milan il 5 ottobre alle 15

Il sito della FIGC riporta il programma della prima giornata della Serie A Women 2025-26 che si giocherà nel week-end del 4-5 ottobre: "Sarà Sassuolo-Juventus la prima partita della Serie A Women 2025-26 trasmessa in diretta su RaiSport. Ufficiale la programmazione del weekend che aprirà il campionato, dopo la conclusione della Serie A Women's Cup con la Final Four in programma a Castellammare di Stabia dal 23 al 27 settembre : il match di sabato 4 ottobre dello stadio 'Enzo Ricci' avrà inizio alle 18.30.

Inter-Ternana Women e Roma-Parma di sabato 4 ottobre alle 12.30 saranno le prime partite del campionato, con Napoli Women-Fiorentina alle 15. Domenica 5 ottobre sarà invece il turno di Como Women-Lazio (12.30) e Genoa-Milan (15). La Serie A Women anche quest'anno sarà trasmessa da Rai (una gara ogni weekend) e DAZN, che trasmetterà invece tutte le partite. Copertura totale anche sul sito figc.it e sui nuovi canali social dedicati alla Serie A Women".