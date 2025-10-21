Mercato Milan, Tuttosport: "Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio"

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio". Con l'addio sempre più probabile a fine stagione di Mike Maignan (la trattativa per il rinnovo è ormai ferma da mesi), il Diavolo si sta guardando intorno perchè dovrà prendere un nuovo portiere titolare. Tra i nomi che vengono seguiti con maggiore interesse dai dirigenti rossoneri c'è sicuramente Zion Suzuki, estremo difensore del Parma.

Il giocatore piace molto e viene tenuto d'occhio attentamente dal Milan, tanto che uno scout milanista era presente qualche giorno fa a Marassi per vederlo da vicino in Genoa-Parma, partita terminata 0-0 in cui il giapponese è stato grande protagonista con almeno quattro parate prodigiose, oltre ad aver neutralizzato il calcio di rigore calciato da Cornet al 95'. Ovviamente su di lui non c'è solo il Milan: il Chelsea, in particolare, avrebbe messo gli occhi su Suzuki che un anno fa è stato pagato 8 milioni di euro dal Parma e ora ne vale almeno il triplo.