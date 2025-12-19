Delusione Milan a Riad. Il CorSport: "Conte brucia il Diavolo nel deserto"

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli e saluta subito le finale four di Supercoppa italiana. L'edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce così la gara di ieri: "Conte brucia il Diavolo nel deserto", in riferimento alla prestazione degli azzurri.

E ancora: "Partita senza storia, a differenza di quella combattuta a settembre a San Siro e vinta da Max: 2-0 per il Napoli con un gol per tempo, il primo di Neres sfruttando una brutta respinta di Maignan e il secondo di Hojlund. Il migliore".