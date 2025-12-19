Delusione Milan a Riad. Il CorSport: "Conte brucia il Diavolo nel deserto"
Il Milan perde 2-0 contro il Napoli e saluta subito le finale four di Supercoppa italiana. L'edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce così la gara di ieri: "Conte brucia il Diavolo nel deserto", in riferimento alla prestazione degli azzurri.
E ancora: "Partita senza storia, a differenza di quella combattuta a settembre a San Siro e vinta da Max: 2-0 per il Napoli con un gol per tempo, il primo di Neres sfruttando una brutta respinta di Maignan e il secondo di Hojlund. Il migliore".
La differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni di Luca Serafini
Questo Milan senza rinforzi non può andare oltre: Allegri ha fatto la sua parte, ora tocca alla società
Franco Ordine Maignan ha gelato qualche speranza. Milinkovic-Savic: scampato pericolo. Mercato: non servono due pecette
Carlo PellegattiL’uomo più amato dai Presidenti. IN PRESTITO, SOLO IN PRESTITO...mi raccomando. FULLKRUG già a Cagliari? Pista Zirkzee
Antonio VitielloArrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
