Tuttosport riprende le parole di Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente"

David Neres e Rasmus Hojlund puniscono il Milan, eliminato già dalla Supercoppa italiana. Nel post partita, un Massimiliano Allegri rammaricato ha analizzato la partita partendo dalla fragilità difensiva. Tuttosport ne riprende degli estratti e titola: "Prendiamo gol troppo facilmente".

E ancora: "Nelle ultime tre partite abbiamo subito sempre due reti. C’è da rivedere come difendiamo". Infine Allegri chiude così: "Occorre serenità perché una sconfitta non cancella quanto fatto in questi mesi".