Tuttosport in apertura: "Hojlund è super. Milan, zero in Coppa"

Nulla da fare per il Milan, che perde 2-0 contro il Napoli e saluta subito le final four della Supercoppa italiana. Decisive le reti di David Neres e Rasmus Hojlund. In apertura di giornale, nel taglio alto, Tuttosport titola: "Hojlund è super. Milan, zero in Coppa".

L'attaccante danese gioca una grande partita e trascina i suoi in finale, dove incontreranno una tra Bologna e Inter. Altra delusione invece per i rossoneri che, dopo aver salutato la Coppa Italia, perdono la possibilità di puntare a un altro trofeo nazionale. Adesso tutte le energie saranno da riversare sulla A.