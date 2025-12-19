Tuttosport: "Neres+Hojlund, è super Napoli. Flop Milan: resta solo il campionato"

Il Milan ha già salutato la Supercoppa italiana dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli: decisive le reti di David Neres e Rasmus Hojlund. L'edizione odierna di Tuttosport approfondisce così: "Neres+Hojlund, è super Napoli. Flop Milan: resta solo il campionato".

E ancora: "Avere un centravanti a volte può aiutare. Lo sa bene Antonio Conte, che da anni si batte per avere sempre con sé il fidato Romelu Lukaku e quando in estate il belga si è gravemente infortunato, ha puntato i piedi per avere a tutti i costi Rasmus Hojlund che in quei giorni stava riflettendo sulla proposta del Milan". E alla fine ad essere decisivo è stato proprio l'ex Atalanta e Manchester United.