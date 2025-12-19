La Gazzetta sulla Supercoppa: "Ride il Napoli. Il Diavolo non c'è"

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana e saluta già la competizione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida di ieri e già il titolo è indicativo di quella che è stata la differente prestazione delle due squadre: "Ride il Napoli. Il Diavolo non c'è".

E ancora: "Neres e Hojlund, Conte in finale. Max subito a casa, delusione Milan". I rossoneri offrono una prova opaca, sono spenti in fase offensiva e disattenti in zona difensiva. De Winter viene travolto dal danese, Allegri ora deve pensare solo al campionato.