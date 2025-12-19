Allegri traccia la strada. Il CorSport: "La rotta Max"

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana e abbandona già la competizione. Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il quotidiano indica la strada tracciata da Massimiliano Allegri dopo la partita. Il titolo è significativo: "La rotta Max".

E ancora: "Miglioriamo in difesa. ora il campionato. Allegri individua il problema, è già rincorsa Champions. Il tecnico rossonero non è soddisfatto del suo reparto arretrato nelle ultime gare e vuole miglioramenti. Intanto ripete l'obiettivo stagionale: l'ingresso nelle prime 4 in classifica.