Milan eliminato dalla Supercoppa. Il CorSport in prima pagina: "Napoli in finale"

Milan eliminato dalla Supercoppa. Il CorSport in prima pagina: "Napoli in finale"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan viene sconfitto 2-0 contro il Napoli nella prima semifinale della Supercoppa italiana ed è già costretto a salutare la competizione. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina titola: "Napoli in finale, ci va Conte".

E ancora: "Neres e Hojlund, seratona. I campioni d'Italia giocano una partita perfetta. Un gol per tempo e tanto controllo. Scintille tra Antonio e Allegri, in riferimento alle varie discussioni nate tra i due a bordocampo riguardo decisioni arbitrali non particolarmente apprezzate.