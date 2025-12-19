La moviola della Gazzetta su Napoli-Milan: "Rabiot da giallo. Maignan su Politano rischia il rosso"

Il Milan perde 2-0 contro il Napoli e viene eliminato dalla Supercoppa italiana. Prestazione negativa per il direttore di gara, il sig,Zufferli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport gli assegna un 5 in pagella. Questa la spiegazione: "Tollera anche troppo sul primo fallo di Rabiot.

Ondivago in alcune scelte, il Var lo aiuta. Promossi con la sufficienza gli assistenti Imperiale e Rossi. La rosea continua sull'episodio Maignan-Politano: "Rischia il rosso ma l'interpretazione del Var è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi".