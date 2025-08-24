Milan Femminile sconfitto in casa dal Sassuolo. 100 presenze in rossonero per Laura Giuliani
Cade il Milan Femminile contro il Sassuolo, in una sfida valida per la Serie A Women's Cup. Le rossonere perdono 0-2 contro il Sassuolo in casa, complicando la permanenza rossonera nella competizione. Nota ancora più amara se si pensa all'infortunio alla caviglia sinistra per Sorelli, costretta a uscire in barella. La prossima giornata vede Roma-Milan di sabato 6 settembre, già uno spareggio, poi chiusura il 14 di nuovo in casa con la Ternana: due gare da affrontare con coraggio e punti pesanti per restare in corsa. Da segnalare le 100 presenze rossonere di Laura Giuliani.
IL TABELLINO
MILAN-SASSUOLO 0-2
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Sorelli (6'st Cesarini), de Sanders, Arrigoni (18'st Soffia); Cernoia, Mascarello, van Dooren; Renzotti, Ijeh, Grimshaw. A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato, Keijzer; Appiah, Arboleda. All.: Bakker.
SASSUOLO (3-4-1-2): Durand; Nash, Caiazzo, Philtjens; Brustia, Doms, Missipo, Skupień; Poje Mihelič (46'st Hagemann); Galabadaarachchi (28'st Filis), Clelland (28'st Dhont). A. disp.: Benz, De Bona; De Rita, Fercocq, Pellinghelli, Santoro, Venturelli; Girotto, Sabatino. All.: Spugna.
ARBITRO: Cerea di Bergamo.
RETI: 26'st Clelland (S), 42'st Dhont (S).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan