Serie A Women: oggi alle 15 il Milan ospita la Lazio

Il sito della FIGC riporta il programma della quarta giornata della Serie A Women che vedrà il Milan in campo domani alle 15 contro la Lazio: "Archiviata la sosta per gli impegni della Nazionale, con il pareggio contro il Giappone e la sconfitta subita per mano del Brasile, nel weekend torna la Serie A Women Athora con la quarta giornata. Il big match è quello di domenica alle 12.30 al Tre Fontane, con diretta anche su RaiSport e RaiPlay, tra Roma e Inter, le due squadre finite rispettivamente terza e seconda lo scorso anno alle spalle della Juventus campione d'Italia. Le giallorosse sono l'unica squadra a punteggio pieno dopo i primi 270', nonché una delle tre (con Lione e Barcellona) che nei cinque maggiori campionati ha sempre vinto; per le nerazzurre, anch'esse imbattute, sarà la partita numero 200 in tutte le competizioni (bilancio finora di 100 vittorie, 36 pareggi e 63 sconfitte).

SABATO Ad aprire il programma, sabato alle 12.30, sarà Parma-Napoli Women, già di fronte (ma a Cercola, finì 2-2) nella fase a gironi di Serie A Women's Cup. La sconfitta contro la Roma non cancella un ottimo inizio di campionato delle campane, ospiti di un Parma che proprio a Noceto (contro il Sassuolo) ha ottenuto l'unica vittoria e segnato gli unici gol del suo campionato, ma che nel turno che ha preceduto la sosta ha fermato sullo 0-0 l'Inter a Milano. Alle 15 Milan-Lazio, con le biancocelesti che - come il Napoli Women - possono agganciare per una notte la testa della classifica, forti di un rendimento che nel 2025 è stato il migliore della Serie A Women per vittorie (12), punti raccolti (37) e gol segnati (40). Il Milan, invece, dopo la vittoria all'esordio a Genova, arriva da due sconfitte contro Roma e Fiorentina. Alle 18 tocca a Como Women e Genoa, a 3 punti come il Milan: anche in questo caso, come in Parma-Napoli Women, c'è un precedente recente, l'1-1 in Serie A Women's Cup.

DOMENICA Dopo Roma-Inter, domenica alle 15 sarà il turno di Juventus e Ternana Women, con le bianconere che hanno 'stappato' il loro campionato vincendo a Formello contro la Lazio e a Biella attendono l'unica squadra ancora senza punti di questo campionato: sono 29 su 30 le vittorie bianconere contro avversarie neopromosse, mentre le umbre sono - con West Ham e Liverpool - le uniche nei cinque campionati europei ancora senza punti. Domenica alle 18 chiuderanno il fine settimana Sassuolo e Fiorentina, appaiate a 4 punti. In palio la chance di tenere il passo delle prime della classe.

DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN Tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un istante della Serie A Women Athora 2025-26".