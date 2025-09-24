Casatese Merate-Milan Futuro (0-0): finisce qui! Pareggio giusto per quanto visto in campo
90' + 4' | Il recupero termina seguendo il copione di tutta la partita, senza particolari emozioni. ll Milan Futuro conquista comunque un punto che gli permette di muovere la classifica.
90' + 3' | Ultimo tentativo del Milan con Sia. La conclusione dell'11 rossonero si è però spenta larga sul fondo.
90' | 4 minuti di recupero.
89' | Ultimo cambio nella Caratese: esce Carannante, dentro Avinci.
89' | Errore clamoroso di Asanji, che a porta praticamente spalancata ha sparato alto sopra la traversa la rete del possibile vantaggio.
85' | Il Milan sta soffrendo. Casatese ancora pericolosa con Pozzoli sugli sviluppi di calcio d'angolo.
80' | Miracolo di Pittarella su un grande colpo di testa di Ferrante.
78' | Ammonito il numero 8 del Caratese Carannante per un fallo da dietro su Branca.
77' | Ultimo cambio nel Milan Futuro. Fuori Geroli, dentro Minotti.
75' | Casatese ad un passo dal vantaggio grazie al tiro del suo numero 10, Isella. La palla si è però spenta di poco al lato della porta di Pittarella.
68' | Doppio cambio nel Milan: fuori Hodzic e Balentien, dentro Ossola e Domnitei.
67' | Padroni di casa pericolosi grazie ad un invittante traversone di Geddo, che però non è stato sfruttato nel migliore dei modi dall'attaccante dentro l'area di rigore.
61' | Altro cambio nella Casatese Merate: fuori Mecca, dentro Mendola.
58' | Cambio anche nella Casatese: fuori El Hafji, dentro Goffi.
53' | Doppio cambio nel Milan: fuori Cappelletti e Perina, dentro Perrucci e Asanji.
52' | Casatese Merate pericolosa con El Hadji, che di testa ha cercato di girare in porta un cross che sembrava all'apparenza innocuo. Pittarella attento e bravo a respingere il pericolo, anche se a due tempo.
49' | Occasione Milan con Perina. Il tiro del 7 rossonero è stato però deviato e smorzato tra le braccia del portiere avversario.
45' | Si riparte a Merate.
------
45' | Fine primo tempo a Casate. Risultato parziale 0-0.
45' | Buona l'uscita alta di Pittarella che ha fermato l'azione offensiva, molto manovrata, della Casatese.
40' | Primo tempo agli sgoccioli.
33' | Ammonito il numero 9 della Casatese El Hadji per una simulazione dentro l'area di rigore del Milan.
31' | Milan pericoloso grazie alla caparbietà di Geroli prima e Cappelletti poi. Il traversone, in scivolata, del numero 2 rossonero non è stato però sfruttato da nessuno dei suoi compagni di squadra posizionati dentro l'area di rigore avversaria.
26' | Occasione colossale per la Casatese, che con Pozzoli è andata ad un passo dal vantaggio. Fortunato il Milan, e PIttarella, ad evitarlo.
25' | Partita molto fisica e spezzettata, dove nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra.
20' | Dopo 20 minuti si è finalmente affacciato dalle parti di Bragotto. A mettersi in proprio Balentien, che entrato in area di rigore ha superato un avversario salvo poi calciare di destro sull'esterno della rete.
17' | Ancora Casatese pericolosa, questa volta con Carannante, che ha lasciato partire dal limite una conclusione che si è però spenta alta sopra la traversa.
12' | Casatese pericolosa sugli sviluppi di calcio d'angolo con il suo numero 6, Milani.
10' | Milan leggermente in apnea in questo inizio di partita.
8' | Il primo ammonito della partita è per Milan Futuro. Ammionito il numero 4 Hodzic.
4' | Milan pericoloso da calcio piazzato. Il bel traversone di Perina è stato intercettato da Crotti, che di testa l'ha deviata in calcio d'angolo.
1' | È cominciata Casatese Merate-Milan Futuro.
------
Amici ed amiche di MilanNews buonasera! Dopo l'importante vittoria in rimonta sul Chievo Verona, il Milan Futuro di Massimo Oddo è ospite della Casatese Merate per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B. L'obiettivo dell'U23 sarà ovviamente quello di dare continuità all'ottimo inizio di stagione, che la vede nelle parti alti della classifica con 7 punti. Grazie al nostro live testuale potrete seguire ogni emozione della partita di questo pomeriggio. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CASATESE MERATE-MILAN FUTURO
CASATESE MERATE: Bragotto; Pozzoli, Geddo, Crotti, Ferrante, Milani, Losa, Carannante, El Hadji, Isella, Mecca. A disposizione: Lionetti, Duca, Servietti, Mendola, Bolis, Braida, Diana, Goffi, Avinci. All. Giuseppe Commisso
MILAN (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Odogu, Karaca; Hodzic, Geroli, Branca; Perina, Balentien, Sia. A disposizione: Bouyer, Bianchi, Perrucci, Minotti, Perera, Mancioppi, Ossola, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan