Di Francesco: "Il Milan ha trovato trovate tattiche importanti, sono forti, hanno giocatori di gamba, attaccano la profondità"

Non è stato un ritorno a San Siro semplice per Francesco Camarda che ha patito un Lecce schiacciato nella sua metà campo e in dieci uomini. Nella conferenza stampa al termine della gara, finita 3-0 per il Milan, il tecnico Eusebio Di Francesco è intervenuto e ha parlato del baby attaccante di proprietà del Milan: "Devo dire che il Milan ha impattato benissimo sulla gara, per questo non abbiamo alibi al di là dell'espulsione. Il Milan ha trovato trovate tattiche importanti, sono forti, hanno giocatori di gamba, attaccano la profondità, hanno uomini pericolosi in mezzo al campo e anche sugli esterni.

Il Milan è difficile da affrontare, ma noi potevamo fare meglio. Avevamo preparato altro, ma il Milan ha meritato e noi dobbiamo leccarci le ferite. Domenica voglio vedere altro".