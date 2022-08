MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riprende oggi il campionato di Serie A Femminile, con la sfida, prevista per le ore 17.30 presso il "Centro P. Vismara - PUMA House of Football", tra le rossonere di Maurizio Ganz e la Fiorentina di Patrizia Panico. Il match potrà essere seguito in diretta su MilanTV e con il live testuale su MilanNews.it.