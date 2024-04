Serie A Femminile, il programma del weekend: domenica alle 15 Milan-Napoli

vedi letture

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A eBay riparte nel segno di Roma-Juventus. Lunedì alle 18 al 'Tre Fontane' (diretta DAZN, Rai Sport e Rai Play) le due squadre - separate da 10 punti - si affrontano per la quarta volta in questa stagione: le giallorosse si sono aggiudicate le due gare di campionato e in caso di nuovo successo ipotecherebbero il titolo, le bianconere hanno vinto in Supercoppa e andranno a caccia del bis in casa delle rivali. Nel big match della 4ª giornata della poule scudetto si affronteranno anche le regine della classifica marcatrici, da una parte Giugliano, dall’altra Girelli, entrambe a quota 9 reti.

La squadra di Spugna cerca la diciassettesima vittoria casalinga di fila: nel caso riuscisse a centrare i tre punti potrebbe festeggiare il secondo titolo consecutivo già il 20 aprile sul campo della Fiorentina, chiudendo il discorso con quattro turni d’anticipo. Le ragazze allenate da Zappella vogliono invece blindare il secondo posto e allungare la striscia di imbattibilità che dura dall’ultimo scontro diretto disputato il 4 febbraio, un 3-1 firmato da Giugliano, Viens, Linari e Thomas. Nei 13 precedenti – tre vittorie Roma, nove Juve, un pareggio - si è viaggiato a una media di oltre 3.5 gol a partita, lecito quindi aspettarsi 90’ all’insegna dello spettacolo.

Il programma del weekend si aprirà domani alle 15 con Sassuolo-Inter, le due formazioni in lotta per il quarto posto. Le nerazzurre hanno un punto di vantaggio sulle neroverdi e hanno vinto l’ultima trasferta giocata al ‘Ricci’ dopo aver rimediato tre ko e un pari nelle precedenti quattro. Le emiliane stanno però attraversando un grande momento di forma: dall’inizio dell’anno solo Roma e Juventus hanno fatto meglio, con Piovani che è riuscito a blindare la difesa e a rilanciare l’intramontabile Sabatino, protagonista delle ultime giornate insieme a Beccari e Kullashi, top scorer della squadra con cinque centri.

La poule salvezza sarà animata da Pomigliano-Como e Milan-Napoli. Entrambe le gare si disputeranno domenica: si partirà alle 12.30 dallo stadio ‘Liguori’ di Torre del Greco, con l’undici granata costretto a fare punti per tentare di recuperare terreno sul Napoli, che grazie al successo nell’ultimo turno (2-0 contro la Sampdoria) si è portato a +4 sull’ultimo posto. Le azzurre scenderanno invece in campo alle 15 al ‘Vismara’ di Milano con la speranza di frenare lo slancio delle rossonere, reduci da quattro vittorie consecutive.