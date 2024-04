Serie A Femminile, altra vittoria per il Milan di Corti: 1-3 contro la Samp

La quinta giornata di questa seconda fase del campionato di Serie A eBay si è aperta con la vittoria della Juventus sul Sassuolo per 2-1 e con il pari tra Fiorentina e Roma al Viola Park per la poule scudetto. Il Milan di Corti, invece, è impegnato nella sfida per la poule salvezza contro la Sampdoria, reduce da un turno di riposo e dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli. Con il tris contro le blucerchiate, continua la striscia di risultati positivi per le rossonere, le quali godranno di un turno di riposo per poi ritrovare il Pomigliano nella gara allo Stadio Amerigo Liguori del 1 Maggio.

IL MATCH

La gara di oggi a La Sciorba tra Samp e Milan non tarda di certo ad accendersi. E di fatto, se da un lato, il primo squillo del match arriva al 2’ con la conclusione di De Rita che colpisce il palo esterno, sul fronte Milan, tra le più pericolose c’è Dubcova, la quale prova a sbloccare il risultato al 5’ con la conclusione di prima intenzione che esce di poco al lato della porta. Dopo una fase della partita piuttosto equilibrata, è il Milan a sfiorare la rete del vantaggio al 33’ con Asllani che approfitta di un errore difensivo per recuperare palla e andare in rete, fermata infine dall’intervento decisivo di Tampieri. In questi minuti, è il Milan di Corti a crescere sempre di più, collezionando una serie di occasioni, come al 38’ con la conclusione di sinistro di Ijeh che termina di poco alta sulla traversa, o al 41’ con il cross in area di Guagni che non riesce a trovare la deviazione decisiva. Poco prima del duplice fischio, al 44’, sono di fatto le rossonere a trovare la rete del vantaggio, con Dompig che si fa spazio tra tre avversarie, supera la difesa e regala un assist al bacio per Dubcova che non può sbagliare sotto porta e regala il vantaggio alle compagne di squadra.

Nella ripresa, il fil rouge è lo stesso del primo tempo, con il Milan che continua a mantenere ritmi intensi e a creare occasioni, tanto da agguantare il raddoppio al 47’ con il cross col contagiri di Bergamaschi e la deviazione di testa in rete di Ijeh per il 2-0 rossonero. Poco dopo, al 49’, però, la Sampdoria accorcia le distanze con lo scarico di Taty per DellaPeruta che trova la conclusione vincente in rete e riapre di fatto il match. Al 57’, il Milan di Corti sfiora il tris con un passaggio filtrante di Mascarello per Asllani che scatta in area, ma viene fermata dal salvataggio decisivo di Pisani. Negli ultimi venti minuti gara, però, è la Sampdoria a rivelarsi più pericolosa, tanto da andare vicino alla rete del pari al 72’ con la conclusione di Oliviero che obbliga prima Giuliani all’intervento e sbatte infine sulla traversa. All’81’, però, le rossonere riescono ad allungare nuovamente sulla Samp, grazie all’azione nata da un lancio al bacio di Mascarello per ijeh che parte sul filo del fuorigioco e mette a segno la sua doppietta personale.