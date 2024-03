Serie A Femminile, la situazione in classifica dopo la netta vittoria del Milan

La Roma ha approfittato al meglio del turno di riposo della Juventus, oltre che del passo falso all’esordio della Poule Scudetto, e ha messo un altro tassello verso il secondo Scudetto di fila. Con la vittoria per 3-0 sul Sassuolo, che può recriminare per il rigore concesso alle giallorosse sull1-0 per un tocco di mano di Missipo che sembra avvenire fuori area, la squadra di mister Spugna vola infatti a +10 sul secondo posto, un vantaggio molto rassicurante in vista del rush finale della stagione. Chi non approfitta invece del turno di riposo del club torinese è la Fiorentina che crolla in casa contro un’Inter che ha iniziato col piede giusto la seconda fase di stagione: un 3-0 pesante per le viola che ora devono rimontare cinque punti alle bianconere per ottenere il secondo posto che agevolerebbe il cammino nella prossima Champions League.

In coda invece continua la marcia della Sampdoria trascinata da Tori DellaPeruta, quinto gol in due gare di Poule Salvezza, che tiene il ritmo di un Milan, trascinato da Chanté Dompig, che passeggia su un Pomigliano fragile difensivamente e che ha come obiettivo superare le corregionali del Napoli per evitare la retrocessione diretta.

POULE SCUDETTO – seconda giornata

Sabato 23 marzo

Roma-Sassuolo 3-0

33’, 50’ rig. Giugliano, 58’ Giacinti

Domenica 24 marzo

Fiorentina-Inter 0-3

8’ Serturini, 61’ Magull, 68’ Bonfantini

Riposa: Juventus

Classifica: Roma 54*, Juventus 44*, Fiorentina 39, Inter 30, Sassuolo 29

* una gara in meno

POULE SALVEZZA - seconda giornata

Sabato 23 marzo

Sampdoria-Como 1-0

11’ T. DellaPeruta

Domenica 24 marzo

Milan-Pomigliano 4-0

15’, 43’ Dompig, 47’ Ijeh, 59’ Vigilucci

Riposa: Napoli

Classifica: Milan 24*, Sampdoria 24, Como 22, Napoli 7*, Pomigliano 6

* una gara in meno