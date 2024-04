Serie A Femminile, quinto successo consecutivo per le rossonere: termina 3-2 la sfida contro il Napoli

Dopo il poker rossonero contro il Como e la sosta per la pausa nazionali, il Milan di Corti continua la striscia di risultati positivi e conquista la sua quinta vittoria consecutiva, in quella che è stata una sfida all’ultimo respiro, ricca di emozioni, occasioni e reti. L’altro match valido per la poule salvezza ha visto il successo del Como, che si è imposto sul Pomigliano per 2-1, grazie alla doppietta di Sevenius. Nella lotta per la poule scudetto, invece, sono le nerazzurre a uscirne sconfitte per 2-1 nella sfida allo Stadio Enzo Ricci contro il Sassuolo, mentre restiamo in attesa della gara di lunedì tra Roma e Juventus al Tre Fontane. Nella prossima giornata, la squadra di Corti troverà la Sampdoria in trasferta, reduce da un turno di pausa e dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli.

IL MATCH

Dopo una fase iniziale di studio tra le due squadre, la gara al Puma House of Football tra Milan e Napoli inizia a entrare nel vivo al 24’ con la prima vera occasione per le partenopee che sfiorano il vantaggio grazie alla conclusione di Pettenuzzo che prende in pieno la traversa. Sull'altro fronte, invece, il Milan prova a sbloccare il risultato al 41’ con il tiro dalla distanza di Ijeh che costringe Beretta a deviare in corner. Poco dopo, però, le rossonere continuano a spingere, tanto da trovare la rete dell’1-0 nel recupero della prima frazione di gioco, grazie all’azione ben costruita della squadra di Corti, all’assist di Nadim e alla deviazione di testa di Mascarello sul primo palo. Nella ripresa, il Napoli aggancia le rossonere al 62’ grazie al cross della neo entrata Paloma Lazaro in area e alla deviazione di testa decisiva di del Estal. Da questo momento in poi, i ritmi della gara aumentano notevolmente, con il Milan che trova il raddoppio - un minuto dopo - grazie al tiro di Ijeh ribattuto dalla difesa avversaria, con capitan Bergamaschi che recupera palla e va al tiro di sinistro, siglando la rete del 2-1. La squadra di Corti prova a sfruttare il vantaggio e ad allungare le distanze al 65’, con la corsa di Dompig sulla fascia e il tiro di potenza dopo essersi accentrata, ma con la palla che termina di poco al lato della porta. Al 73’ Rubio trova la rete del tris, grazie a un tiro cross da fuori area, ma vede annullarsi il gol dal direttore di gara per fallo in attacco di Staskova su Beretta. Nel finale di gara, se da un lato il Napoli trova il temporaneo 2-2 all’87’, con Banusic che supera la difesa rossonera e trova la deviazione di Piga in rete, dall’altro lato, il Milan chiude definitivamente i conti nell’extra time, con la conclusione di destro di Dubcova su ribattuta della difesa avversaria per il 3-2 finale.