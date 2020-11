Roma Femminile, Lazaro: "Boquete ha qualità pazzesche"

L’attaccante della Roma femminile Paloma Lazaro intervistata da Sky Sport ha parlato della sfida contro il Milan dove è appena arrivata la sua connazionale Veronica Boquete, vero e proprio mito del calcio iberico: “Ho iniziato molto bene questo campionato, ringrazio la Roma per avermi trovato la miglior posizione in campo. L’obiettivo è arrivare in alto e per farlo dobbiamo lavorare ancora, siamo un gruppo molto giovane e piano piano raggiungeremo i risultati che vogliamo. La Serie A poi è un campionato in crescita, sono arrivate calciatrici importanti che stanno facendo fare il salto di qualità all’Italia. - conclude Lazaro – Milan? Speriamo di fare una grande partita. Boquete? La ammiro tanto perché ha qualità pazzesche. Benvenuta in Italia, Vero”.