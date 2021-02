Salvatori Rinaldi e il rapporto con la nonna: "Segue sempre tutte le partite, a casa mia si mangia pane e calcio"

L'attaccante Deborah Salvatori Rinaldi, intervenuta in live su Twitch durante "AC Milan Talk", ha parlato del rapporto speciale con sua nonna Pia: "Segue sempre le partite, anche grazie al fatto che oggi il Femminile possa essere seguito. Vorrei tanto rivederla, lei è in Abruzzo con tutta la mia famiglia, mentre mia sorella è in Francia. A casa mia si dice che si mangia pane e calcio. Mio zio fu uno dei primi ad andare via da casa per provare a fare il calciatore. Lei già da lì il calcio lo mastica. Ha 5 figli, due donne e tre maschi, tutti calciatori. Mia nonna non conosce solo il calcio giocato, anche tutte le cose che ci sono dietro”.