Serie A Femminile, 10ª giornata: la Juve rallenta, Inter e Roma accorciano. Colpo Como col Milan

La 10ª giornata di Serie A Femminile ha regalato emozioni e colpi di scena, con risultati che riaprono i giochi per le posizioni di vertice. La capolista Juventus ha frenato contro il Sassuolo, pareggiando 2-2 in una partita combattuta. Girelli ha portato avanti le bianconere dopo soli 4 minuti, ma il Sassuolo ha risposto con una doppietta di Chmielinski, siglando il gol del pari definitivo all’80’. Nel mezzo, Lehmann aveva momentaneamente riportato avanti la squadra di Montemurro. Nonostante il pareggio, la Juventus mantiene il primo posto con 26 punti.

Alle sue spalle, la Fiorentina non è riuscita ad approfittare dello stop juventino, fermandosi sullo 0-0 in trasferta contro un buon Napoli Femminile, che ottiene un punto prezioso nella lotta salvezza. Grande giornata per l’Inter, che domina la Sampdoria con un netto 3-0. Protagonista assoluta Wullaert, autrice di una doppietta (15' e 59'), con Magull che ha chiuso i conti al 73’. Le nerazzurre salgono a 21 punti, agganciando la Roma al terzo posto.

La Roma, nel derby contro la Lazio, si è imposta 2-1 con una prestazione di carattere. Di Guglielmo e Giacinti hanno firmato il successo giallorosso, mentre un autogol di Thogersen al 89’ ha accorciato le distanze per la Lazio. Chiude il quadro il colpo esterno del Como Women, che supera il Milan per 1-0 grazie alla rete di Kerr al 38’. Il Como sale così a 16 punti, rafforzando la propria posizione in classifica.

Di seguito il riepilogo della giornata:

SERIE A FEMMINILE, 10ª GIORNATA

Napoli Femminile-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Inter 0-3

15' e 59' Wullaert, 73' Magull

Juventus-Sassuolo 2-2

4' Girelli (J), 20' e 80' Chmielinski (S), 60' Lehmann (J)

Roma-Lazio 2-1

57' Di Guglielmo, 72' Giacinti, 89' Thogersen (aut.)

Milan-Como Women 0-1

38’ Kerr (C)

Classifica

Juventus 26

Fiorentina 22

Inter 21

Roma 21

Como Women 16

Milan 13

Lazio 6

Napoli Femminile 6

Sassuolo 5

Sampdoria 3