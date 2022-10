Serie A Femminile, doppietta per Asllani e terzo risultato utile consecutivo per il Milan

MilanNews.it

La quinta giornata di Serie A Femminile si è aperta con le vittorie di Inter e Fiorentina e con la sfida casalinga tra le rossonere e la Sampdoria di Antonio Cincotta. Se da un lato il Milan di Ganz è chiamato a confermare le prestazioni positive delle ultime due giornate, dall’altro lato le blucerchiate cercano il riscatto dopo lo 0-2 subìto contro l’Inter.

Nonostante l’ottimo avvio da parte delle rossonere, è la squadra di Cincotta a sbloccare il risultato al 3’ con la bellissima azione di Baldi che supera la difesa rossonera e trova la rete del vantaggio. La risposta del Milan, però, non tarda ad arrivare, perché al minuto 6 è Kosovare Asllani (al suo terzo centro rossonero in campionato) a pareggiare il risultato su assist di capitan Bergamaschi che festeggia così le sue 100 presenze con la maglia rossonera. Minuto dopo minuto il Milan continua a crescere in campo, sfiorando la rete del raddoppio in diverse occasioni, prima al 12’ con Greta Adami che prova il tiro dalla distanza, bloccato poi dal portiere avversario e poi al 21’ con la conclusione di Asllani fermata da Odden. In particolare, l’occasione più clamorosa per la squadra di Ganz arriva al minuto 32, con il bellissimo passaggio di Dubcova per Asllani che di fronte alla porta perde il tempo e non trova la rete del raddoppio. La prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 1-1, nonostante il numero di occasioni create da parte delle rossonere, come anche al 38’ con il tentativo di Dubcova e al 41’ con la scivolata di Thomas che trova dall’altra parte una pronta risposta da parte di Odden.

Nella ripresa il Milan continua a pressare e a creare occasioni, tanto da segnare la rete del raddoppio al 47’ con Asllani che sfrutta l’assist preciso di Dubcova e firma la sua doppietta personale della gara. Qualche minuto dopo la squadra di Ganz continua ad accendersi in diverse occasioni, al 51’ con Dubcova che prova la conclusione su corner battuto da Thrige e al 66’ con il cross di Bergamaschi e il tiro al volo di Dubcova che esce fuori di poco. All’86’, però, arriva l’occasione più clamorosa per la squadra di Ganz, con il tentativo di Mesjasz e la deviazione di Grimshaw salvata sulla linea della porta. Nonostante il tentativo finale da parte delle blucerchiate di riaprire il match, è il Milan a conquistare i tre punti e a portare a casa il terzo risultato utile consecutivo.