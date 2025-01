Serie A Femminile, il Milan aggancia il Como al quinto posto

Dopo aver quasi riaperto il campionato nella scorsa giornata, la Juventus torna mettere in chiaro le cose e allungare ulteriormente sulle inseguitrici. La squadra bianconera nell’anticipo infatti stende l’Inter seconda con un uno-due attorno alla mezzora di gioco – firmato da Sofia Cantore e Cristiana Girelli - rispedendo la squadra di Piovani a -7. Un successo che viene reso ancora più importante dallo scivolone della Roma in casa del Milan: le rossonere vanno sotto due volte, ma in entrambi i casi pareggiano per poi trovare il gol vittoria con un’ex bianconera come Valentina Cernoia che fa felici le ex compagne. La Roma infatti ora è a -10 dalla testa e deve iniziare a guardarsi alle spalle.

Se in vetta i discorsi sono quasi archiviati – ma con la Poule Scudetto ci saranno altri scontri diretti – per il quinto posto e la salvezza tutto è riaperto. Il Milan infatti, approfittando della sconfitta casalinga del Como Women, aggancia le lariane in un testa a testa per l’ultima piazza nella Poule Scudetto, con Lazio e Sassuolo che inseguono a -6 dopo i rispettivi successi su Fiorentina e Como.

In coda infine la Sampdoria trova la prima vittoria stagionale quando conta di più: in casa del Napoli Femminile. Nicole Arcangeli firma infatti un gol pesantissimo che vale l’addio all’ultimo posto e il sorpasso alle partenopee.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE A FEMMINILE, 16ª GIORNATA

Juventus-Inter 2-0

27' Cantore, 30' Girelli

Como Women-Sassuolo 0-3

57' Sabatino, 83' e 87' Chmielinski

Lazio-Fiorentina 2-0

58' Visentin, 78' Piemonte

Milan-Roma 3-2

32' Greggi (R), 36' Arrigoni (M), 38' Corelli (R), 47' Koivisto (M), 55' Cernoia (M)

Napoli Femminile-Sampdoria 0-1

72’ rig. Arcangeli

Classifica

Juventus 41

Inter 34

Roma 31

Fiorentina 27

Como Women 22

Milan 22

Sassuolo 16

Lazio 16

Sampdoria 8

Napoli Femminile 6