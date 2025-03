Serie A Femminile, il programma del weekend: domani il derby di Milano

Sarà la sfida salvezza fra Sampdoria e Napoli Femminile ad aprire la terza giornata della seconda fase della Serie A Femminile: all’ora di pranzo le ultime due della classe si sfideranno in uno scontro che potrebbe essere decisivo per evitare l’ultimo posto e la conseguente retrocessione in Serie B. Il Napoli in 20 partite ha raccolto appena dieci punti, frutto di due vittorie – l’ultima con il Como Women oltre un mese fa – e quattro pareggi, mentre la Sampdoria ha fatto ancora peggio con una sola vittoria – proprio contro le azzurre a fine gennaio – in 19 gare e un bottino magrissimo di otto punti. Le due squadre inoltre fanno segnalare i peggiori attacchi (11 gol le campane, appena otto le blucerchiate) e le peggiori difese (41 gol subiti il Napoli, 44 la Sampdoria). Un successo delle partenopeo metterebbe quasi una pietra tombale alle speranze delle liguri che viceversa vincendo scavalcherebbero le azzurre con anche una gara in più da giocare.

Sempre sabato andrà in scena una sfida di grande fascino come quella fra Juventus e Fiorentina con le viola che proveranno a fare uno sgarbo alle ‘odiate’ rivali e mettergli il bastone fra le ruote nel cammino verso lo Scudetto. Domenica invece andrà in scena il derby di Milano con l’Inter che tenterà di staccare la Roma, che osserva un turno di riposo, e tenere la seconda piazza alle spalle delle bianconere. Per quanto riguarda invece la Poule Salvezza andrà in scena la sfida fra Lazio e Como Women che vale un pezzo di sesto posto. Il caso, e il format anomalo per il nostro calcio introdotto nella passata stagione, vuole che in caso di vittoria di una delle due formazioni e contemporanea sconfitta del Milan la sesta abbia in realtà più punti della quinta.

SERIE A FEMMINILE, 3ª giornata

POULE SCUDETTO

Sabato 15/03

Juventus-Fiorentina ore 15:00

Domenica 16/03

Inter-Milan Ore 13:30 (diretta Rai Sport)

Riposa: Roma

Classifica

Juventus 49

Inter 38*

Roma 38

Fiorentina 29*

Milan 27

* una partita in meno

POULE SALVEZZA

Sabato 15/03

Sampdoria-Napoli Femminile ore 12:30

Domenica 16/03

Lazio-Como Women ore 12:30

Riposa: Sassuolo

Classifica

Lazio 26

Como Women 25*

Sassuolo 22

Napoli Femminile 10

Sampdoria 8*

* una gara in meno