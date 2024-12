Serie A Femminile, il programma della 12^ giornata: domenica il derby di Milano a San Siro

Riparte questa sera la Serie A Femminile che vivrà il suo clou nel pomeriggio di domenica con il derby di Milano che si giocherà, per la prima volta nella storia, a San Siro in una cornice di pubblico che ci si augura delle grandi occasioni e che potrebbe far segnare un nuovo record nel nostro calcio. Ad aprire le danze sarà la Roma, impegnata poi mercoledì in una gara decisiva di Champions League a Wolfbsurg, che sfiderà un Como che punta a entrare fra le prime cinque in vista della seconda fase del campionato.

Al sabato invece andrà in scena lo scontro diretto per la salvezza fra un Sassuolo in crescita e il Napoli Femminile: due squadre appaiata a quota sei punti che puntano al successo per allontanare ulteriormente l’ultimo posto occupato da una Sampdoria che sarà chiamata a una prestazione super per provare a strappare punti a una Fiorentina terza e che non vuole perdere terreno nei confronti di Inter e Juventus, né tantomento rischiare il sorpasso della Roma. A chiudere il turno, oltre il derby Milan-Inter, c’è la Juventus che se la vedrà contro un’ostica Lazio a caccia di punti per non venire risucchiata nella zona calda della classifica.

Serie A Femminile, giornata 12

Venerdì 6 dicembre

Roma-Como Women ore 20:30

Sabato 7 dicembre

Sassuolo-Napoli Femminile ore 12:30

Sampdoria-Fiorentina ore 15:00

Domenica 8 dicembre

Juventus-Lazio ore 12:30

Milan-Inter ore 14:30 diretta RaiSport

Classifica

Juventus 29

Inter 24

Fiorentina 23

Roma 22

Como Women 16

Milan 14

Lazio 7

Napoli Femminile 6

Sassuolo 6

Sampdoria 4