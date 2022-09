Serie A Femminile, il programma della 2ª giornata: il Milan di Ganz vola a Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la pausa, felice, per le gare della Nazionale che ha conquistato la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, torna la Serie A femminile con subito due big match in programma: sabato andrà infatti in scena la sfida fra Roma e Milan con Valentina Giacintigrande ex, col dente avvelenato, della gara che avrà voglia di prendersi una rivincita su Ganz e trascinare con i suoi gol le giallorosse dando continuità anche alla rete in azzurro contro la Romania. Il Milan però è chiamato a riscattarsi dopo il ko dell’esordio contro la Fiorentina per non vedersi staccare troppo dalle prime. Domenica invece sarà il turno di Juventus-Inter, una grande classica del nostro calcio che anche al femminile sta iniziando a essere una sfida importante per le sorti del campionato. Le due squadre hanno iniziato entrambe con una vittoria e vorranno continuare così.

In scena domenica la sfida fra una Sampdoria che vuole continuare a stupire dopo la passata stagione e l’inizio vincente, e un Pomigliano che dopo la salvezza in extremis dello scorso anno punta a confermarsi ancora una volta . La Fiorentina invece se la vedrà contro il neo promosso Como, alla ricerca dei primi punti in Serie A, con l’intenzione di inanellare un’altra vittoria per dimostrare che quest’anno la musica in casa viola è cambiata.

A chiudere la giornata ci sarà l’inedito derby emiliano fra un Sassuolo che ha cambiato molto in estate pur restando fedele all’obiettivo di entrare nella lotta per i primi due posti, e un Parma all’esordio in Serie A che sconta ancora qualche ritardo, ma che potrebbe essere stato aiutato durante la pausa nel velocizzare la costruzione del gruppo e nell’assimilazione dei dettami del tecnico Ulderici.

Programma della 2ª giornata

Sabato 10 settembre

Roma-Milan 14:30

Domenica 11 settembre

Sampdoria-Pomigliano ore12:30

Juventus-Inter 14:30

Fiorentina-Como Women 17:00

Lunedì 12 settembre

Parma-Sassuolo 19:00

Classifica: Juventus 3, Inter 3, Fiorentina 3, Roma 3, Sampdoria 3, Sassuolo 0, Milan 0, Pomigliano 0, Parma 0, Como 0