Serie A Femminile, risultati e classifica dopo la 15^ giornata

Si è conclusa ieri la quindicesima giornata della stagione regolare di Serie A Femminile con le vittorie di Roma e Juventus che continuano a guidare la classifica occupando i due posti che danno l'accesso all'Europa tallonate dalla Fiorentina e da un Inter che stacca le cugine del Milan. Dietro classifica cortissima con appena quattro punti fra sesto e decimo posto in cui sono comprese le cinque squadre che lotteranno per non retrocedere.

Serie A Femminile 15^ giornata

Fiorentina-Pomigliano 2-0

20’ rig, 69’ Kajan

Milan-Inter 1-4

2’ Santi (I), 15’ 74’ Chawinga (I), 32’ Piemonte (M), 52’ Karchouni (I)

Juventus-Sampdoria 5-0

2’, 55’, 64’ Girelli, 18’ Cantore, 62’ Caruso

Parma-Como 1-0

48’ Corbin

Roma-Sassuolo 5-0

3’, 31’ Giacinti, 26’, 70’ Andressa, 62’ Giugliano

CLASSIFICA

Roma 39

Juventus 34

Fiorentina 31

Inter 29

Milan 25

Pomigliano 13

Como 11

Sassuolo 11

Sampdoria 10

Parma 9