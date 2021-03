Valentina Giacinti: la "poker face" sempre alla ricerca di nuovi record

Sono passati 3 giorni dal derby di Milano. Un Inter-Milan difficile da dimenticare. 90' di pure emozioni, culminate con una prestazione di alto livello e un'ottima impostazione di gioco. La protagonista indiscussa è la numero 9: ladies and gentlemen, il capitano Valentina Giacinti.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è nato dal vantaggio nerazzurro al 11’. È questo il momento clou che scuote la squadra rossonera e innesca la reazione travolgente. Subito dopo la rete avversaria, Giacinti decide che qualcosa deve cambiare. Glielo si legge negli occhi. Agguanta il pareggio al 16’ e inizia a pressare, recuperare palla, prova la conclusione da ogni posizione. Fondamentale anche nei recuperi in difesa e sempre pronta a dare una mano alla squadra.

A colpire ancora di più è la sua versatilità. Una prima punta aggressiva che quando tocca palla cerca istintivamente la conclusione in porta. Segna di testa, su rigore, in corsa. È di fatto il tipico numero 9, degno di questi colori. Il terzo gol poi è una perla rara: assist perfetto di Dowie e tiro in girata che colpisce in pieno la traversa per poi finire in rete. Il ritmo non cala nemmeno sullo 0-3: le rossonere hanno ancora fame di gol, continuano a pressare, a impostare il gioco e a dare spettacolo in campo.

Si è parlato molto della prestazione di Valentina Giacinti, della sua grinta e delle energie spese in campo. Oltre ad aver trascinato la squadra alla conquista dei 3 punti, la vittoria ha permesso alle rossonere di consolidare il secondo posto in classifica con 45 punti. Ad oggi sono 17 le reti segnate da Valentina Giacinti in Serie A Femminile nella stagione 2020-2021. Ma non è tutto. La bomber rossonera è da record in una sola partita: 50 (+3) gol in rossonero e un poker contro l'Inter. L'unico giocatore a segnare una tripletta nel derby in un tempo solo è l'ex rossonero Josè Altafini, il quale si è congratulato con Valentina al termine della partita, aggiungendo poi un’ulteriore richiesta: "Brava Vale, sono felice che tu abbia eguagliato il mio record però ora ne devi fare quattro alla Juve". Sfida sicuramente accettata. Sì, perché oltre ai numeri e alle statistiche, l'attaccante rossonera è la “chiave di volta”, l’immagine di una squadra che ha trovato la motivazione giusta, continuità e sicurezza.

Un uragano, trascinatrice e sempre più Leader della squadra di Ganz. A ogni difficoltà lei inventa una giocata, trascina la squadra e risponde con un gol (a volte anche 4). L’unico rammarico? Non averla vista nella top 11 delle calciatrici più forti in Italia, premiate durante il Gran Galà del calcio. Sicuramente ci sarà tempo per aggiungere altri record alla sua collezione. Per ora però l'attenzione è focalizzata alla sfida in maglia azzurra contro l'Islanda e alla semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l'Inter il prossimo 24 Aprile.