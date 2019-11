Vitale a Sky: "Rivedrò infinite volte il gol, abbiamo ottenuto un punto importante"

Francesca Vitale ha parlato a Sky dopo il 2-2 ottenuto contro la Juventus: "Il gol lo rivedrò un'infinità di volte. Un gol pesante, uno di quelli che si sogna, soprattutto noi difensori che non ci capita spesso. Questo risultato è un punto importante, su un campo al limite, contro una squadra fortissima che sicuramente è la favorita per tutti, ma noi ci siamo e vogliamo esserci perché il campionato è lungo e faremo vedere chi siamo. Per noi tutte le partite sono delle finali, non ci sono solo Juventus, Roma, Fiorentina eccetera... Anche le squadre che occupano posizioni in classifica più basse, quando incontrano squadre più grandi danno sempre tutto e creano pericoli".