Bologna-Milan, direzione affidata a Pairetto. Sarà la nona volta con i rossoneri

Il Milan si appresta a dare il via al suo campionato: i rossoneri scenderanno in campo per la prima giornata il prossimo lunedì 21 agosto alle ore 20.45 al Dall'Ara contro il Bologna. La direzione della gara è stata affidata al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Sarà la nona volta che l'arbitro piemontese dirigerà una partita del Diavolo. Negli otto precedenti: sei vittorie rossonere e due pareggi. Tutte le direzioni sono arrivate in Serie A.