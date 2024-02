Designato l'arbitro di Milan-Napoli: sarà Daniele Doveri

L'AIA ha comunicato in questi minuti le designazioni arbitrali per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato domenica sera alle 20.45, allo stadio di San Siro, nel big match contro il Napoli. Il direttore di gara designato è Daniele Doveri, esperto fischietto classe 1977 della sezione di Roma 1. Di seguito la designazione completa per la partita.

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 11 febbraio.

MILAN – NAPOLI h. 20.45

DOVERI

BINDONI – BACCINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI