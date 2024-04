Juventus-Milan: arbitra Mariani. Aveva diretto anche il match di andata

vedi letture

L'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per le gare della 34^ giornata di Serie A. A dirigere Juventus-Milan, sfida in programma sabato alle 18, sarà Maurizio Mariani, fischietto di Roma che in questa stagione ha già incrociato la squadra rossonera in tre occasioni, tra cui anche il match di andata contro i bianconeri a San Siro: Milan-Torino 4-1, Milan-Juventus 0-1 e Verona-Milan 1-3.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BERTI – CECCONI

IV uomo: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO