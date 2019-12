Manganiello, i precedenti con il Milan e con il Sassuolo

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, l'arbitro designato per l'atteso match tra Milan e Sassuolo. L'arbitro piemontese vanta precedenti con entrambe le squadre: 3 con il Milan e ben 6 con il Sassuolo. Nelle partite precedentemente arbitrate ai rossoneri, Manganiello detiene uno score di un pareggio e due vittorie di cui, in questa stagione, quella registrata in casa del Verona. Nei match in cui ha incontrato i neroverdi, invece, il direttore piemontese vanta 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, segnale che non è un arbitto particolarmente fortunato per gli emiliani.